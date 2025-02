News Udinese – Inler è ufficialmente Direttore Sportivo: i dettagli

Gokhan Inler si gode il grande pareggio in quel di Napoli contro la sua ex squadra, ma allo stesso tempo inizia nel migliore dei modi la sua settimana. Il tecnico è ufficialmente un nuovo direttore sportivo. Non dimentichiamo che da inizio stagione ricopre il ruolo in quel di Udine e per l'Udinese, ma proprio nelle ultime ore è arrivata la carica ufficiale da parte della FIGC.