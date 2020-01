Insegne Dacia Arena fuori legge: lo dice anche la nuova sentenza

L’Udinese continua a chiamare il proprio impianto Dacia arena, ma la questione del nome è oramai annosa e ora – come riportato dal Messaggero Veneto – anche la Corte d’Appello di Trieste ha dato ragione al Comune, ma il club bianconero non intende arrendersi e i suoi legale, Luca De Pauli e Andrea Franchin sono già al lavoro per preparare il ricorso in Cassazione.

Per cui le grandi insegne della Dacia Arena restano al loro posto sulle curve dell’impianto nonostante sia Tar, Consiglio di Stato sia Cassazione sia Tribunale civile e adesso anche Corte d’appello abbiano sentenziato che sono “fuori legge” e andrebbero rimosse.

Come ricorda Il Messaggero, anche il giudice di pace, che in un primo momento aveva sospeso l’ordinanza con la quale il Comune aveva imposto (si fa per dire) la demolizione delle insegne, è poi tornato sui suoi passi imponendo all’Udinese, nell’agosto scorso, di oscurare le insegne in attesa della causa civile.Cosa che non è ancora avvenuta.

Ora da Trieste arriva la sentenza che impone alla società bianconera di pagare anche le spese legali: 8 mila euro per il primo grado e 6.500 per l’appello. Ma adesso resta solo la Cassazione che metterà definitivamente illpunto alla questione che anche per i tifosi è+ sempre stata chiara.