Notizie Udinese – Insidia Torino / Cioffi studia la mossa a sorpresa

Al rientro dalla sosta, l'Udinese ospiterà alla Dacia Arena il lanciatissimo Torino. Mister Gabriele Cioffi prepara una mossa a sorpresa. Le ultime

L'Udinese, reduce da un gennaio da incubo (tre sconfitte ed un pareggio), è tornata ad allenarsi al Bruseschi per preparare al meglio il match contro il Torino, in porgramma il 6 febbraio. Il club granata si trova in un ottimo momento di forma: nelle ultime otto giornate ha conquistato quattro vittorie e tre pareggi. L'unico ko è avvenuto a San Siro contro i campioni d'Italia. I friulani, quindi, dovranno scendere in campo con il coltello tra i denti. Mister Gabriele Cioffi studia una mossa a sorpresa.

Mossa a sorpresa

Gerard Deulofeu non potrà prendere parte al match contro il Torino a causa della squalifca per somma di ammonizioni. Il candidato numero uno per sostituire lo spagnolo dovrebbe essere Isaac Success. Tuttavia, mister cioffi starebbe pensando anche alla mossa a sorpresa: Lazar Samardzic. Fin qui, il tedesco ha avuto pochissimo spazio. E pure, tutti sono convinti del suo talento. In effetti, basta vedere i numeri. In dodici partite, con appena tredici minuti di media, è riuscito a segnare un gol e fornire un assist. Le sue qualità non sono in discussione. Tuttavia, è anche vero che deve migliorare tatticamente ed in fase difensiva. Vediamo il suo possibile impiego.

Impiego

Samardzic nasce come trequartista, ma può benissimo ricoprire anche altri ruoli. Infatti, non per forza l'ex Lipsia deve scendere in campo al posto di Success. I due possono giocare insieme. In che modo? Il classe 2002 potrebbe essere schierato come mezz'ala al posto di Makengo. Nulla di diverso da quello che abbiamo visto in Coppa Italia contro i biancocelesti di mister Sarri. Samardzic scalpita, ma sa bene che in queste due settimane di pausa dovrà dare il 100%.