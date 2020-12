Insigne: “Ora sotto con l’Udinese, sarà un match complicato”

UDINE – L’attaccante del Benevento, Roberto Insigne, ha parlato ai microfoni di Otto Channel dopo la vittoria contro il Genoa: “Non c’è niente di più importante della salvezza del Benevento, il nostro obiettivo è questo e non cambia. Ho sempre pensato alla casacca e credo di averla onorata nel migliore dei modi, con professionalità a prescindere dalle singole prestazioni. Restiamo con i piedi per terra, ma sentiamo che il traguardo non è poi così lontano anche se mancano un sacco di partite. Udinese? Senza dubbio sarà un match complicato, affrontiamo una grandissima squadra ma stiamo bene e dobbiamo continuare su questa strada. Sarebbe fondamentale chiudere l’anno con un risultato positivo”.