Inter-Udinese 4-0 / Le dichiarazioni di Cioffi: “Il rigore? No comment…”

Un commento sugli otto minuti finali del primo tempo?

"Con tutto quello che hai detto, hai fatto centro in pieno. Allora la scelta mia è stata di aspettare l'Inter bassa. Andando a chiudere la possibilità di attaccare la profondità e fermando un calciatore che crea scompiglio come Nicolò Barella. Parliamo di un calciatore che per inserimenti e nostre caratteristiche temevo molto. Sapevo che avremmo concesso metri e che i loro terzi avrebbero creato superiorità in campo e quindi mi aspettavo una partita di resilienza e sofferenza difensiva aspettando le ripartenze. Il rigore scompiglia i piani ed è quello che non doveva succedere. Uno a zero a San Siro non c'è vergogna e chissà mai che il dio del calcio ti porta a fare un pareggio. Se guardi il terzo gol è preso come noi non dovevamo andare a prendere l'Inter e il secondo è una via di mezzo dove andiamo e non andiamo e lì ti sfondando. Il momento loro è questo e la nostra mentalità e l'aver staccato la testa dal rigore in poi che per loro era dubbio dal campo, ma io non commenterò".