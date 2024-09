Udinese 2-3 Inter | Inzaghi: “I bianconeri 2 tiri e due gol…”

La difesa è un problema?

"In prima battuta analizzo che i ragazzi sono stati fantastici, sono molto molto soddisfatto. Oggi siamo venuti in un campo in cui l'Udinese ha sempre messo in difficoltà tutti. Logicamente l'unica pecca è non aver raddoppiato subito, visto che abbiamo preso gol su una respinta in cui bastava coprire meglio l'aria. In partite come queste nonostante si sia creato tanto, bisognava fare qualche rete in più. Questi sono entrati due volte in area ed abbiamo preso due gol".