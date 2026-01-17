Udinese-Inter | La fotogallery del match: ecco gli scatti decisivi

I neroazzurri di Milano e i bianconeri del Friuli Venezia Giulia si danno battaglia sul campo, ecco la fotogallery della partita
L'Inter e l'Udinese pronte allo scontro
—
I bianconeri di mister Kosta Runjaic e i neroazzurri di Christian Chivu continuano a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Una sfida molto importante e che ha visto impegnate due delle società più fisiche del nostro campionato.
Non perdiamo un secondo e partiamo subito con il racconto dei novanta minuti attraverso gli scatti più importanti. Una partita fondamentale per le due società che è stata giocata ad un'intensità elevatissima. La fotogallery del match tra Udinese e Inter <<<