Terminata da qualche istante la sfida di campionato tra l'Inter di Cristian Chivu e l’Udinese di Mister Runjaic, ecco il commento.
Udinese 0-1 Inter | Lautaro decide con una perla: il commento
Il primo tempo
prima frazione di gioco in cui l’Inter domina dal primo all’ultimo minuto il vantaggio arriva soltanto al 20esimo con Lautaro Martínez ma le occasioni sono diventate ogni secondo. La possibilità di trovare il due a zero È davvero altissima, ma l’Udinese riesce comunque a salvarsi anche se dal punto di vista offensivo crea davvero poco. Passiamo al commento del secondo tempo <<<
