Inter-Udinese | Le parole di Runjaic: “Voglio arrivare a 50 punti”

Termina la sfida di campionato tra i neroazzurri ed i bianconeri. Una partita in cui il team di Inzaghi ha portato a casa i tre punti. Non perdiamo altro tempo e passiamo alle dichiarazioni di Kosta Runjaic.

Che partita è stata?

"Giocare contro l'Inter non è semplice. Nel primo tempo non abbiamo giocato abbastanza bene per una squadra di questo livello, nella seconda frazione siamo riusciti ad aumentare l'intensità e fare la differenza. All'intervallo ci siamo parlati e non hanno rinunciato alla partita ma non posso essere soddisfatto".