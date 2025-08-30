Inter-Udinese | Le probabili formazioni: Runjaic sceglie i fedelissimi

L'Inter e l'Udinese continuano a lavorare in vista dei prossimi match di campionato, ecco tutti i dettagli e il punto sulle scelte del coach

L'Inter e l'Udinese non vedono l'ora di scendere sul campo da gioco per il secondo incontro di questa Serie A. Il club bianconero sa che deve compiere un vero e proprio miracolo per portare a casa i tre punti o un risultato positivo dalla Scala del Calcio. Non perdiamo neanche un secondo e passiamo alle probabili formazioni con le scelte di Christian Chivu e mister Kosta Runjaic.