Inter-Udinese | Nani nel prepartita: “Oggi contro i più forti”

"Affrontare l'Inter è facile, perché non devi preparare troppo la partita: sei contro la squadra più forte. Contro le grandi squadre devi farti trovare pronto e non distrarti un attimo. Giochiamo contro la squadra più forte". Non è mancato un piccolo capitolo su Sanchez: "Un grande giocatore, lo sappiamo noi e lo sanno tutti. Non ci aspettiamo tutto stasera, perché è la prima partita, è tornato da un infortunio, ma è importante che sia tornato. È un giocatore che ci dà tanto anche in spogliatoio".