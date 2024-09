Udinese 2-3 Inter | Runjaic: “Oggi l’Inter ha dimostrato di essere superiore”

Oggi una grande reazione dell'Udinese?

"Sì, oggi abbiamo disputato una buona partita sia per gli amanti del calcio che per i tifosi. Conoscevamo la qualità dell'Inter e di conseguenza abbiamo fatto il possibile per non lasciare palle facili all'Inter anche se sono stati bravi loro a trovarle. Con un minimo in più di fortuna potevamo segnare anche qualche altro gol. Adesso dobbiamo continuare e questa è una partita positiva, logicamente l'altro lato della medaglia è che abbiamo perso la partita".