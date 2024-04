Udinese-Inter, scelto il direttore del match: tutti i precedenti

Proprio in questi istanti è stato scelto il direttore della sfida di campionato tra i neroazzurri e i bianconeri. Ecco tutti i precedenti

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra vuole fare la differenza sul campo da gioco anche in una sfida decisamente complessa contro la capolista. Proprio in questi istanti è stato annunciato il direttore di gara che guiderà i novanta minuti di questo lunedì sera.