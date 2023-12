Inter-Udinese / Top e flop dell’incontro: ecco chi sorprende e chi delude

Si è appena conclusa la sfida tra l'Inter di Simone Inzaghi e l'Udinese di Gabriele Cioffi. Ecco il top ed il flop di giornata

Terminato da qualche istante un match dove l'Udinese non è mai stata in grado di impensierire i nerazzurri. 90 minuti in cui si è vista la netta superiorità della squadra di Inzaghi che ha azzannato la gara fin dai primi minuti e mostrando un calcio divertente ed efficace. Andiamo a vedere chi è il top e chi il flop di questo incontro.

Top — In una giornata storta come questa è davvero difficile un migliore in campo per i friulani. Quelli che hanno fatto meno peggio sono sicuramente i subentrati Lovric e Kristensen, ma è troppo poco per assegnare un top dell'incontro.

Flop — Il peggiore in campo è sicuramente Nehuen Perez. Il centrale argentino è stato ingenuo in occasione del rigore che ha stappato la partita. In più, ha coperto male in marcatura in occasione del gol del 3-0 firmato Thuram. Giornata nera. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i voti assegnati dalla www. Ecco le pagelle dell'incontro <<<

