Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali di Inter-Udinese:
Inter-Udinese | Davis e Bayo dal primo: le formazioni ufficiali
Inter-Udinese | Davis e Bayo dal primo: le formazioni ufficiali
Manca meno di un’ora alla gara tra Inter e Udinese valida per la seconda giornata di campionato: le ufficiali
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Martinez, Thuram.
A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Pavard, De Vrij, Zielinski, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Darmian, Palacios, Esposito. All. Chivu.
Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis, Bayo.
A disposizione: Nunziante, Venuti, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Kamara, Bravo, Buksa, Kabasele, Camara, Ekkelenkamp, Miler, Modesto. All. Runjaic.
