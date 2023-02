Inter-Udinese 3-1 | Top & Flop : è stato difficile ma abbiamo i nostri vincitori

E' stato un match molto fisico, caratterizzato da innumerevoli contropiedi e tante trame di gioco anche se, alla fine, l'Udinese ha tirato una sola volta in porta. Nel secondo tempo, in particolare, sono saltati tutti gli schemi sia da una parte che dall'altra. Squadre allungate e senza punti di riferimento . Alla fine, però, sono stati i nerazzurri a giovare da questa situazione a dir poco caotica. Ma passiamo all'assegnazione del TOP e del FLOP del match.

TOP | Questa volta il premio viene assegnato a Marco Silvestri, nonostante abbia subito 3 gol. Prima di tutto per aver parato il rigore su Lukaku. Alla fine, però, l'arbitro è stato richiamato dal VAR e il calcio di rigore è stato fatto ribattere a causa dell'invasione di diversi giocatori friulani nell'area di rigore prima che il belga calciasse. Oltre al primo rigore parato, Silvestri ha risposto "presente" tutte le volte che è stato chiamato in causa. Nell'occasione del gol di Mkhitaryan non avrebbe potuto fare nulla. Si è trattato di un colpo da maestro che merita soltanto applausi. Forse nell'occasione del terzo gol avrebbe potuto fare qualcosina in più ma era davvero difficile. Molto bene anche Lovric che aveva momentaneamente pareggiato i conti rispondendo a Lukaku. Terzo gol stagionale per lo sloveno che ha letteralmente fulminato Handanovic lasciandolo immobile.