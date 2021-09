Calciomercato Udinese – Rinforzo da brividi: “Interesse vivo…”

1 di 2

Non si dorme

Fernando

Il calciomercato bianconero, come quello di tutte le altre società, non va mai in vacanza. Anzi alcune trattative sembrano essere più vive che mai. Stiamo parlando di un ruolo nello specifico ed un profilo sembra aver catturato l'attenzione degli addetti ai lavori.

Il ruolo che in questo inizio di campionato sicuramente non sta regalando le stesse soddisfazioni degli altri è il centrocampo e si sa che proprio lì si vincono le partite. La soluzione sicuramente non è facile da trovare, ma questo giocatore si è candidato e non vede l'ora di risollevare il team.

Stiamo parlando di un giocatore con un passato in Serie A, più precisamente ha giocato all'ombra della lanterna nel capoluogo ligure. Parliamo di un centrocampista duttile e pronto a dare il massimo in qualsiasi situazione. Si candida già alla titolarità e alcuni giocatori tremano. Arriverebbe in pompa magna. Talento da recuperare <<<