Inter-Udinese | Intervista pre-partita, parla Marino: “chi si accontenta…”

Il ds bianconero ha risposto a diverse domande prima del big match contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. Ecco le sue dichiarazioni!

Redazione

Sul sito ufficiale dell'Udinese si possono leggere le dichiarazioni di PierpaoloMarino nel pre-partita contro contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. Non sarà una partita facile ma non lo sarà nemmeno per il Biscione. Ma passiamo alle dichiarazioni di Marino.

"Con i nerazzurri abbiamo giocato una grande partita all’andata e l’Udinese non arriva a questo match in crisi totale poiché, in realtà, abbiamo una differenza reti positiva"- Prosegue Marino: "Manteniamo sempre le gare aperte fino alla fine. Anche con gli infortuni e con un calo di condizione che può capitare nell’arco del campionato". Non finisce qui.

Su Thauvin dal primo minuto risponde che: "È un grande campione che non deve dimostrare nulla oggi. Non viene messo in discussione e non vedo l’ora di vederlo in campo stasera”. Conclude dicendo che: “Chi si accontenterà del minimo non prenderà nemmeno quello. Non bisogna mai affrontare una partita accontentandosi".