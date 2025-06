Mercato Udinese – Il Napoli trova l’intesa per Lucca! I dettagli

Il Napoli continua a coltivare sogni ambiziosi. L’arrivo di Kevin De Bruyne segna solo l'inizio di un mercato che Aurelio De Laurentiis desidera sia di fondamentale importanza in vista di una stagione in cui gli azzurri torneranno a competere in Champions League come campioni d'Italia uscenti. In realtà, la dirigenza partenopea sta operando con impegno per aggiungere diversi rinforzi per rinforzare la squadra che sarà a disposizione di Antonio Conte.