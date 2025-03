Udinese – Classifica intrigante tra sogno e realtà: l’analisi attuale

Da una parte la classifica sembra già essere apposto mentre dall'altra c'è spazio per l'ambizione a scalare più posizioni possibili

Se dovessimo fare un sunto momentaneo della stagione bianconera, nessuno avrebbe messo una firma sulla situazione attuale. 39 punti , decima posizione in classifica , salvezza non ottenuta ancora matematicamente (ma dovrebbe presto arrivare) e meno due punti di distanza dal Milan . Una situazione attualmente divisiva nelle ambizioni dei tifosi.

Il traguardo della salvezza era stato messo in pericolo dal butto periodo vissuto tra Novembre e Dicembre, in cui la squadra di Runjaic non trovava se stessa né tantomeno le vittorie. Dopodiché c'è stata un'inversione di rotta abbastanza repentina che ha portato ad oggi. Una parte dei tifosi sente che la questione europea è ancora aperta.