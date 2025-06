Notizie Udinese – Gli investimenti dei Pozzo dal 2019 ad oggi: i numeri

Dal 2019 ad oggi, mentre alcune squadre come la Fiorentina , sotto la guida di Rocco Commisso , hanno investito somme enormi (oltre 470 milioni, considerando mercato, infrastrutture e sponsorizzazioni). L' Udinese ha optato per un approccio contenuto, con circa 40 milioni investiti nel club in questo periodo. Questa somma, pur rimanendo nell'ombra, ha comunque portato a risultati solidi e a bilanci in equilibrio.

In questo contesto, Gianpaolo Pozzo si presenta come un pioniere. Entrato nel mondo del calcio nel 1986, ha investito inizialmente 22 milioni per acquisire l’Udinese e garantirne la sostenibilità economica molto prima rispetto ad altre realtà. Se la trattativa attualmente in corso con il gruppo americano Guggenheim dovesse andare a buon fine, si tratterebbe di un profitto significativo e di un riconoscimento a livello internazionale per un progetto innovativo. L'apertura a nuovi investimenti esterni potrebbe offrire un'opportunità per elevare le ambizioni, senza però compromettere i principi che hanno fatto dell’Udinese un modello in Europa. Le ultime di mercato: Sogno Runjaic, arriva da Napoli: pronti 8 milioni <<<