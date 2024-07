Udinese 4-1 Istra / Thauvin e Lucca in forma smagliante: il commento

Seconda amichevole per l'Udinese e seconda partita giocata ad un livello elevatissimo. Il club di Kosta Runjaic inizia già a valore sul campo

Florian Thauvin e Lorenzo Lucca sono i veri e propri mattatori della seconda amichevole stagionale dell'Udinese . La squadra si impone senza problemi contro un buon Istra (club di prima serie slovena). Sono principalmente buoni segnali quelli che lascia il club di Kosta Runjaic dopo i primi dieci giorni di ritiro e poco prima della classica partenza per l'Austria.

Il risultato finale cita un perfetto e corposo 4-1 con un match mai in discussione e soprattutto un gioco fatto di aggressione e tanta qualità. Nota di merito anche per Brenner che trova il primo gol della sua annata e il secondo da quando veste la maglia dell'Udinese. Il team continua ad essere fiducioso ed anche i numeri danno grande speranza in vista della prossima annata. La speranza è sicuramente quella di poter accantonare una stagione difficile. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato e su Iker Bravo <<<