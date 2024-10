Udinese News | Italia-Israele ad Udine si prospetta deserta: la rassegna

Lunedì sera sarà ufficiale il ritorno dell'Italia in quel di Udine. La nazionale di Luciano Spalletti non vede l'ora di poter dire la sua e fare la differenza sul campo da gioco. I tre punti finali saranno fondamentali per poter conquistare l'accesso alle final four della Nations League. Al momento gli Azzurri sono ancora primi in classifica, ma bisogna guardarsi le spalle.