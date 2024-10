Udinese News – Questa Italia vince e convince, festa ad Udine: la rassegna

L'Italia continua a vincere e convincere con una grandissima prova contro Israele in quel di Udine. Ecco tutti i dettagli e la rassegna

L'Italia vince e convince anche in quel di Udine contro un'ottima nazionale come Israele. Un 4-1 che lascia poco spazio all'immaginazione e fa soprattutto capire quanto questo team possa impensierire e dire la sua anche contro le grandi nazionali del calcio mondiale.

Ieri sera sono arrivate le reti di Di Lorenzo, due reti da capitano che mancavano da quasi 40 anni (38 per la precisione con Altobelli contro la Svizzera). Oltre la doppietta del proprietario della fascia in gol anche Retegui e Davide Frattesi. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Beto potrebbe tornare in Italia, duello tra due super big <<<