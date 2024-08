Bologna-Udinese / Italiano disperato: vera e propria emergenza nel mezzo

Vincenzo Italiano si trova davanti una situazione decisamente complessa a qualche giorno dal via del campionato. Il coach in emergenza totale

Solo cinque giorni al via del campionato ed alla partita tra l'Udinese di Kosta Runjaic e il Bologna di Vincenzo Italiano. La squadra bianconera, però, potrà far leva su diversi problemi da parte del team avversario. Il club dell'Emilia Romagna si trova in una situazione di completa emergenza nel mezzo del campo.