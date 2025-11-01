Udinese-Atalanta | Juric: “Dobbiamo trovare i goal…” Le parole

Il tecnico della Dea, Ivan Juric ha rilasciato delle dichiarazioni nel pre partita con l’Udinese. L’obiettivo è portare a casa i tre punti.

“Stiamo facendo delle ottime prestazioni ma ci manca la cattiveria sotto porta. Non dobbiamo mollare, anzi ci servono quegli episodi che ci fanno vincere le partite. Per adesso i pali, le grandi parate dei portieri ci stanno impedendo di trovare i goal che ci servono”

"Per quanto riguarda il tridente di oggi: Soulemana e Samardzic stanno facendo bene. Scamacca sappiamo che profilo è, oggi è una buona occasione per lui".