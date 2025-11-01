Il tecnico della Dea, Ivan Juric ha rilasciato delle dichiarazioni nel pre partita con l’Udinese. L’obiettivo è portare a casa i tre punti.
mondoudinese udinese news udinese Udinese-Atalanta | Juric: “Dobbiamo trovare i goal…” Le parole
udinese
Udinese-Atalanta | Juric: “Dobbiamo trovare i goal…” Le parole
L’allenatore della Dea ha rilasciato delle dichiarazioni nel pre partita con l’Udinese, caricando la sua squadra
“Stiamo facendo delle ottime prestazioni ma ci manca la cattiveria sotto porta. Non dobbiamo mollare, anzi ci servono quegli episodi che ci fanno vincere le partite. Per adesso i pali, le grandi parate dei portieri ci stanno impedendo di trovare i goal che ci servono”
“Per quanto riguarda il tridente di oggi: Soulemana e Samardzic stanno facendo bene. Scamacca sappiamo che profilo è, oggi è una buona occasione per lui”. Le ultime di mercato: Spalletti ha il suo primo nome: pronti 20 milioni<<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA