Udinese-Torino | Juric: “Masina a Udine non giocava mai. Qui titolare fisso”

Domani sfida cruciale per i friulani, un'occasione per allungare sul gruppetto che lotta per la salvezza. L'allenatore del Torino , Ivan Juric , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta al Bluenergy Stadium: " L'Udinese ha grandissime qualità con giocatori forti e di gamba. Hanno un organico importante, un gioco consolidato e sanno aspettare e poi colpire in velocità e nei piazzati. Ultimamente giochiamo ad ottimi livelli, ma non siamo riusciti a capitalizzare e siamo mancati nei dettagli, anche un po' di sfortuna . Dobbiamo continuare così e crederci, ora devi cominciare a vincere le gare anche in modo non pulito.

Su Masina: "Masina ci sta sorprendendo: a Udine non giocava mai, ci ha sospeso in positivo come gioca e come dinamismo, anche da terzo attacca tanto. Non so se sia per gli infortuni, ma vedo un giocatore che quando parte da dietro crea superiorità mentre è meno efficace negli spazi ristretti. E' una sorpresa, non giocava a Udine che è sotto di noi e qui è un titolare fisso: deve far riflettere questa cosa. Ora abbiamo l'Udinese, hanno qualità importante e infatti vendono a prezzi cari i loro giocatori. Io passo le giornate tra questi due sentimenti: soddisfatto e felice per come siamo cresciuti, ma anche deluso e rammaricato per i risultati".