Udinese-Torino | Parla Juric nel postgara: “Oggi abbiamo sofferto tanto”

Si è concluso da pochissimo tempo il match di serie A tra Udinese e Torino. I bianconeri hanno frenato la striscia di 9 risultati utili consecutivi. Una sconfitta che fa scalpore, soprattutto visto e considerato che la prima in casa in campionato per la formazione di Andrea Sottil. Oggi la partita sembrava esser stata ripresa come di solito, ma alla fine il Torino è stato letale, riuscendo a stare compatto e velenoso in contropiede. Al termine del match ha detto la sua anche il mister dei granata Ivan Juric. Ecco le dichiarazioni del tecnico croato.