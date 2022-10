Udinese-Torino | Juric riparte dalle conferme: Pellegri-Radonjic dal 1′

I cannonieri di Coppa Italia proveranno a risollevare i granata. Pietro è pronto per il grande salto, mentre il serbo vuole stupire

Redazione

Il Toro non sta vivendo un bel periodo. La squadra di Juric in campionato non vince da cinque partite e nell'ultimo turno ha ceduto il passo ai bianconeri nel sentito derby della Mole. A fine gara i tifosi granata hanno contestato la squadra, rea secondo loro di essere stata troppo remissiva e di essersi di fatto consegnata alle scorribande degli uomini di Allegri. Martedì in Coppa Italia però è arrivata la risposta sperata dal Torino che ha liquidato con un secco 4-0 il Cittadella. Mattatori della serata Pellegri e Radonjic, giocatori parsi tra i più in forma tra le fila dei piemontesi.

Se l'esterno ex Marsiglia ha già mostrano alcune delle doti del suo repertorio, non si può dire lo stesso di Pietro Pellegri. Con l'infortunio occorso a Sanabria, ora l'attaccante classe'01 ha una grande chance per convincere definitivamente Juric che lo ha voluto fortemente lo scorso anno. Sarà necessaria una grande prova contro la difesa friulana, ma quello che ci si aspetta da Pellegri è una risposta dal punto di vista dell'atteggiamento: se non si perde via in lotte continue tra arbitro e avversari Pellegri può fare bene, come dimostrato in coppa.

Il probabile undici — Juric non può più sbagliare. Per questo motivo manda in campo il migliore undici possibile, con Sanabria recuperato ma solo per la panchina. In porta confermato Milinkovic, dopo la super prestazione nel derby della Mole. In difesa solito terzetto formato da Djidji, Schuurs e Buongiorno. In mediana spazio a Lukic insieme a Linetty, mentre sulle corsie laterali agiranno Lazaro e Aina. Sulla trequarti, come detto, c'è Radonjic, preferito a Miranchuk, che andrà a completare il reparto insieme a Vlasic dietro all'unica punta Pellegri.