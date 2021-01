Juve, Pirlo: “Udinese squadra fisica e ben organizzata”

UDINE – Questa sera l’Udinese riprenderà il proprio cammino in campionato, scendendo in campo per il quindicesimo turno di Serie A. Il primo del nuovo anno. La squadra di Luca Gotti, reduce dalla brutta sconfitta casalinga contro il Benevento, sarà ospite della Juventus all’Allianz Stadium. Anche i Campioni d’Italia sono chiamati al riscatto dopo la sonora batosta rimediata nella scorsa giornata ad opera della Fiorentina. In conferenza stampa Andrea Pirlo, allenatore della Juve, ha presentato la sfida: “I ragazzi li ho ritrovati bene dopo la breve pausa natalizia. Lunedì scorso, alla ripresa degli allenamenti, ho trovato una squadra vogliosa di ripartire dopo l’ultima brutta prestazione. Abbiamo recuperato quasi tutti i giocatori, quindi siamo fiduciosi e pronti per riprendere al meglio il nostro percorso. Sappiamo che ci aspetta una partita molto difficile: l’Udinese sta attraversando un buon momento ed è una squadra ben organizzata, fisica e con giocatori molto bravi tecnicamente e nelle ripartenze. Bisognerà mantenere alta l’attenzione e fare una gara accorta, cercando coprire bene le marcature preventive sui loro attaccanti e sulle loro mezzali, che sono molto tecniche. Inoltre Pereyra lo conosciamo, ha giocato qui con noi e sappiamo quanto sia forte. Sarà una partita piuttosto dura, ma siamo pronti ad affrontarla”.

SUI PROSSIMI IMPEGNI – “Questo mese di gennaio sarà molto importante, ci saranno partite ravvicinate e diverse competizioni. Dovremo disputare anche la finale di Supercoppa Italiana. Tutti troveranno spazio, perché giocare ogni tre giorni è difficile e toglie molte energie. Dovremo farci trovare pronti, fisicamente e mentalmente, in ogni sfida”.

SUL 2021 – “Mi auguro che in questo nuovo anno possano cambiare le cose al di fuori dai campi di calcio. Stiamo attraversando un periodo difficile con questa pandemia, che ormai va avanti da un anno, perciò la cosa più importante sarebbe quella di tornare alla normalità per tutti, cercando di ritrovare la serenità”.