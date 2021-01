Juve-Udinese, Pirlo: “Inizio timido, poi ci siamo sbloccati. Sono soddisfatto”

UDINE – Il 2020 è finito male per l’Udinese, con la sconfitta casalinga contro il Benevento. Il 2021 è iniziato ancora peggio. Ieri sera la compagine friulana ha perso la seconda partita consecutiva. All’esordio nel nuovo anno, la squadra di Luca Gotti è affondata sotto i colpi di una discreta – ma non trascendentale – Juventus. 4-1 il punteggio finale all’Allianz Stadium. Nonostante un buon inizio di partita, in cui l’Udinese aveva anche trovato il gol del vantaggio con Rodrigo De Paul (annullato per fallo di mano), ci sono stati clamorosi errori che hanno spianato la strada verso il successo ai Campioni d’Italia in carica. “Ci siamo fatti tre gol da soli”, ha infatti dichiarato il tecnico friulano al termine dell’incontro. La classifica ora vede l’Udinese al tredicesimo posto a quota quindici punti; cinque lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione e una gara da recuperare, contro l’Atalanta alla Dacia Arena. La Juventus, dal canto suo, sale a ventisette punti e mercoledì giocherà, nel turno infrasettimanale una partita fondamentale in chiave Scudetto, in casa del Milan. Intervenuto in conferenza stampa, Andrea Pirlo ha commentato così la vittoria ai danni dell’Udinese.

LE SUE PAROLE – “Sono abbastanza soddisfatto, anche se non siamo partiti benissimo. Avevamo ancora qualche scoria della brutta gara con la Fiorentina. Inizialmente eravamo un po’ impauriti e infatti avevamo preso gol, anche se poi è stato annullato dal VAR. Una volta sbloccato il risultato, però, abbiamo aumentato il ritmo e siamo cresciuti. Noi giochiamo sempre per vincere, scendiamo in campo pensando solo ed esclusivamente ai tre punti. Al tempo stesso però dobbiamo ragionare partita dopo partita, poi vedremo dove saremo. Dybala? Per me ha fatto una delle migliori prestazioni dall’inizio della stagione. Ha lavorato benissimo in settimana, si è allenato intensamente e infatti è riuscito a rimanere lucido fino alla fine della partita, trovando meritatamente il gol”.