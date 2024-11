Udinese-Juventus | Top e flop dell’incontro: Kabasele da mani nei capelli

Lasciare vuoto lo spazio sarebbe corretto più che altro per la pochezza vista sul campo da gioco soprattutto nel corso dei primi 45 minuti di gioco. Logicamente, però, c'è stata qualche individualità che ha messo a referto un'ottima sfida e detto la sua senza grossi problemi. Va indubbiamente premiata la sfida di Jaka Bijol che ha sempre fatto buona guardia su un mamasantissimo del nostro campionato come Dusan Vlahovic.

IL FLOP

Tanti, troppi calciatori che dovrebbero essere inseriti in questa speciale classifica. La prima grande delusione è Sandi Lovric, che dopo una buona prova con il Venezia è tornato nel letargo. Assieme a lui un Maduka Okoye sempre con il brivido e quasi mai sicuro. Ultimo, ma non per importanza è Christian Kabasele che non riesce mai a provare a fermare l'avversario. Una prestazione di una pochezza tecnica unica. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i voti assegnati. Le pagelle di Udinese-Juventus <<<