Juventus-Udinese | Infortunio per Davis: ecco cosa filtra dallo Stadium

La sfida tra la Juventus e l'Udinese ha visto un brutto momento per l'attaccante Keinan Davis e la rosa dei bianconeri. Ecco per quale motivo

Lorenzo Focolari Redattore 29 ottobre - 19:11

Si ferma Keinan Davis. Questa è la notizia peggiore che arriva poco prima della conclusione della prima frazione di gioco. Il centravanti inglese è costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo uno scatto in profondità e un duello fisico con Federico Gatti. La sensazione sembra essere abbastanza chiara ed infatti dopo solo qualche minuto arriva la sostituzione per Buksa.

Il calciatore si toccava il piede, ma il problema potrebbe essere al flessore. Il riacutizzarsi di un dolore che lo ha tenuto fuori contro la Cremonese e lo ha visto a mezzo servizio nella sfida contro il Lecce. Adesso si attenderanno gli esami strumentali per capire quando potrà tornare a dire la sua sul campo da gioco.