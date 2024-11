Udinese-Juventus | Le parole di Runjaic: “Abbiamo perso nel primo tempo”

Una sfida da dimenticare per l'Udinese o meglio i primi 45' minuti decisamente buttati al vento. La squadra gestita da Kosta Runjaic esce sconfitta dalla partita contro i bianconeri di Thiago Motta. Ecco le dichiarazioni del mister delle Zebrette.

L'Udinese del secondo tempo è la squadra che voleva vedere?

"Noi abbiamo perso la partita nel primo tempo. Ora bisogna svegliarsi e partire forti ma anche finire forti ed andare oltre il limite soprattutto se giochi con squadre come Juve, Atalanta, Inter. Nel secondo tempo abbiamo provato a cambiare la partita, ma abbiamo perso per il primo. Logicamente nel secondo tempo siamo stati migliori, ma non è bastato".