mondoudinese udinese news udinese Juventus 2-0 Udinese | Continua la maledizione Coppa Italia: le pagelle

udinese

Juventus 2-0 Udinese | Continua la maledizione Coppa Italia: le pagelle

I bianconeri continuano a lavorare ed ecco tutti i voti assegnati alla fine dei novanta minuti di campionato. Le pagelle della redazione
Nicola Badursi

Juventus 2-0 Udinese | Continua la maledizione Coppa Italia: le pagelle- immagine 1

Due reti, ma in nessuna delle occasioni può fare qualcosa in più. Una prova da buon secondo, anche se il primo sembra oramai essere deciso.

Continua a lavorare ed è fondamentale per il gruppo squadra.

Voto: 6

© RIPRODUZIONE RISERVATA