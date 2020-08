Il nuovo tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha scelto l’ex tecnico dell’Udinese Igor Tudor come secondo. Queste le parole dell’ex centrocampista del Milan sul croato: “E’ stata una mia scelta, avevo bisogno di un assistente con esperienza che avesse già fatto il tecnico in prima, che fosse un ex difensore, con personalità nello spogliatoio e in campo. Inoltre è anche un ex juventino, è la persona perfetta per il mio staff “.