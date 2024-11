Udinese-Juventus | Thiago Motta: “Ci lasciavano spazio, vittoria meritata”

Una sfida da dimenticare per l'Udinese o meglio i primi 45' minuti decisamente buttati al vento. La squadra gestita da Kosta Runjaic esce sconfitta dalla partita contro i bianconeri di Thiago Motta. Ecco le dichiarazioni del mister della Vecchia Signora.

"Una vittoria di squadra, perché abbiamo interpretato la partita nel modo migliore per tutti e 95 i minuti. Nel primo tempo abbiamo giocato di più perché l'Udinese ci lasciava spazio . Ci è mancata la profondità nel corso della prima frazione. Nel secondo tempo è venuta fuori la squadra di Runjaic e noi abbiamo difeso bene e contrattaccato nel migliore dei modi. Nella seconda frazione potevamo fare qualcosa di più, ma tutto sommato abbiamo fatto molto bene e meritato la vittoria ".

La sostituzione di Vlahovic?

"In attacco ho giocatori diversi, ma in base alla partita è importante avere diversità. Nel secondo tempo avevo un'Udinese che si scopriva dietro e noi volevamo velocizzare e colpire con la tecnica di Yildiz. Il turco assieme a Koop danno più fastidio ai difensori perché vogliono avere un riferimento e lui non lo da".