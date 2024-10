Udinese-Juventus | Tutte le info sui biglietti per il big match

L'Udinese e la Juventus comunicano sui loro siti tutte le modalità di vendita e i dettagli sulla cessione dei tagliandi per la prossima sfida

L'Udinese si avvicina alla prossima sfida di campionato. La squadra allenata da mister Kosta Runjaic non vede l'ora di poter dire la sua contro i rossoneri di Fonseca. In queste ore, però, sono uscite tutte le info riguardanti i biglietti per il match di campionato tra le due bianconere più importanti della nostra Serie A. Andiamo a leggere tutti i dettagli.