Juventus-Udinese: i report dell’allenamento dei club bianconeri

UDINE – Una domenica sera in bianco e nero. Potrebbe essere questo il titolo della prossima partita tra la Juventus e l’Udinese all’Allianz Arena. Un match importante per entrambi i club: i padroni di casa vogliono rialzare la testa dopo la terribile sconfitta subita dalla Fiorentina per 3 a 0, mentre i friulani vogliono riprendere il trend positivo dopo la sconfitta del 23 dicembre riportata in casa contro il Benevento di Pippo Inzaghi per 2 a 0. Non a caso, prima del match perso contro gli irpini, la formazione di Luca Gotti aveva raccolto 8 punti in quattro partite grazie alle vittorie su Lazio e Torino e i pareggi contro Cagliari e Crotone. Ecco i report della sedute di allenamento dei due club, pubblicati sui propri siti internet.

Qui Torino

Con la chiusura della sosta natalizia, è iniziato ufficialmente l’avvicinamento alla ripresa del campionato. Si è entrati, infatti, nella settimana che porterà al 2021, ma soprattutto alla sfida che attenderà la Juventus all’Allianz Stadium. Domenica 3 gennaio, con fischio d’inizio alle ore 20.45, l’Udinese farà visita ai bianconeri nel match valevole per la quindicesima giornata di Serie A. Questo pomeriggio al Training Center, imbiancato dalla leggera nevicata di questa notte, sono ripresi gli allenamenti in vista della sfida contro i friulani che inaugurerà il 2021 della squadra di Mister Pirlo, pronta ad affrontare un nuovo anno fittissimo di impegni. Il programma della sessione odierna si è focalizzato sul lavoro fisico individuale. Domani, al mattino, è prevista la seconda seduta, sempre di lavoro individuale post pausa natalizia.

Qui Udine

Dopo i tre giorni di riposo per il gruppo al completo, i bianconeri hanno ripreso gli allenamenti a ranghi completi questo pomeriggio sui campi del Bruseschi.

La squadra ha svolto esercitazione tecniche e lavori sul possesso prima di concentrarsi sulla parte atletica concludendo la seduta con lavoro a secco.

Rientrato regolarmente in gruppo Jean-Victor Makengo, domani i bianconeri sosterranno una seduta di lavoro mattutina.