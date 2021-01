Juventus-Udinese: la probabile formazione friulana

UDINE – L’Udinese, dopo la cocente sconfitta contro il Benevento per 0-2 nell’ultima partita disputata nel 2020, inizierà il nuovo anno con la sfida alla Juventus, in programma all’Allianz Stadium di Torino il 3 gennaio. La partita arriva per entrambe le formazioni dopo i due pesanti ko di fine anno, rispettivamente con Benevento appunto e Fiorentina, con i viola che hanno inflitto alla Juventus quella che in campionato è stata la sconfitta più pesante di sempre tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, e in generale l’unico 0-3 subito dai bianconeri in casa oltre a quello contro il Real Madrid in Champions League.

Gli uomini di Gotti hanno invece perso, dopo la sconfitta contro il Benevento, l’imbattibilità che in campionato durava da 6 giornate, forse condizionati anche dalla stanchezza per le tante partite ravvicinate disputate, alle quali la squadra non è abituata.

L’Udinese dovrebbe giocare la gara contro i campioni d’Italia in carica con il solito 352: tra i pali giocherà Musso; davanti a lui in difesa, assenti l’infortunato Nuytinck e lo squalificato Becao, dovrebbero giocare De Maio, al rientro dal primo minuto dopo la guarigione dal coronavirus, Bonifazi e Samir. In mediana assente Jajalo alle prese con la rieducazione dopo la rottura del legamento del ginocchio, con le corsie esterne che dovrebbero essere presidiate da Stryger Larsen e Zeegelaar, mentre al centro il ballottaggio è tra Mandragora, Arslan e Walace con quest’ultimo favorito per giocare centralmente tra De Paul e Pereyra.

In attacco assente Okaka, con Deulofeu che è in forte dubbio e per questo dovrebbe partire dalla panchina. La coppia d’attacco dovrebbe quindi essere quella composta da Lasagna e Pussetto in vantaggio su Nestoroski, con il giocatore che dovrebbe accomodarsi in panchina.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto.

A disposizione: Scuffet, Carnelos, Ter Avest, Rigo, Arslan, Mandragora, Forestieri, Palumbo, Coulibaly, Nestoroski