Juventus-Udinese, Nuytinck: “Ogni partita è una sfida a sé”

Nel prepartita Rai Sport ha intervistato il centrale difensivo bianconero Bram Nuytinck.

Sulla carta non siete i favoriti ma pensate di avere qualche chance?

“Tutti sanno quanto siano difficili queste partite e tutti conoscono la forza della Juventus. Loro sono una squadra di grande qualità ma ogni partita è una sfida a sé, possiamo vincerla e vogliamo farcela“.

Tre vittorie consecutive in campionato, buon momento per voi?

“Direi di sì. Abbiamo vinto tre partite consecutive e siamo contenti perché non succedeva da molto e avevamo bisogno di punti. In questo momento però pensiamo solo a questa partita molto importante per noi“.

