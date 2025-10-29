Juventus 3-1 Udinese | Goglichidze Horror e tanto rammarico: le pagelle

Doccia gelata con la rete inviolata che salta dopo soli tre minuti su calcio di rigore, ma in realtà è il preludio della migliore delle tre prestazioni da quando è tornato ad indossare la casacca da titolare.

Provvidenziale in almeno tre occasioni e da dimostrazione di essere un estremo difensore che ha bisogno di togliere ancora un po' di polvere, ma ha tutte le qualità per essere il titolarissimo dei bianconeri.