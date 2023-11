Udinese – Senza Kabasele arriva la chance per un difensore: il punto

Senza Kabasele arriva la chance per un difensore in casa contro l'Atalanta di tornare a dire la sua. Ecco il protagonista dell'articolo

L'Udinese di Gabriele Cioffi lavora senza sosta in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di un team che ha grande voglia di fare e mettersi in mostra proprio per le sue ottime capacità. La vittoria contro i rossoneri deve essere solo un inizio per un team che deve continuare a scalare la classifica.

Allo stesso tempo contro l'Atalanta difficilmente ci sarà spazio per un ottimo calciatore come Christian Kabasele, anche perché squalificato. Al suo posto dovrebbe tornare Kristensen. Il difensore centrale danese ha una nuova chance per mettersi in mostra e far vedere a tutti le sue qualità.