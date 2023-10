News Udinese | Kabasele: “Dobbiamo trovare più soluzioni per migliorarci”

Arrivato in sordina, Christian Kabasele ci ha messo poco a diventare un perno fondamentale della retroguardia friulana. Quattro partite da titolare prima dell'infortunio avvenuto a Cagliari, ora il difensore ex Watford è tornato a disposizione di mister Andrea Sottil proprio in occasione del match casalingo contro il Genoa. Intervenuto nella serata odierna a TV12 , il centrale si è espresso così sulla propria condizione fisica: " Ho fatto tutti gli allenamenti con la squadra, ora sono disponibile al 100%

"Dopo il primo gol è stato difficile, avevamo di fronte una squadra di grande carattere. Un punto non basta, ma dobbiamo accettarlo e fare di tutto per vincere venerdì. Non penso si possa parlare di paura, forse manca un po' di fiducia. Ogni volta che l'avversario tira fa gol, quindi poi diventa difficile restare lucidi. Dobbiamo però trovare soluzioni per migliorarci".