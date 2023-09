Udinese – Kabasele ed Ebosse: oggi le visite mediche / Il punto

Il calciatore camerunense e quello belga sono attesi oggi dai test medici per captare l'entità dei loro problemi. Ecco i possibili risultati

Kabasele ed Enzo Ebosse sono dei perni centrali della difesa di Andrea Sottil , ma proprio ieri durante il match contro il Cagliari hanno riscontrato problemi che potrebbero tenerli a lungo fuori dai campi del Bruseschi. Andiamo a vedere nel dettaglio le ultime sulle loro visite mediche e sui possibili guai in cui sono incappati. Una brutta notizia per l'Udinese

Oggi gli esiti

Per Kabasele pare essere un problema muscolare. Ancora da constatare l'entità dell'infortunio, ma già si possono escludere degli stop che lo terranno fuori per diversi mesi. Situazione diversa per Ebosse che ha sentito uno strano dolore al ginocchio. Più preoccupazione, anche se sapremo qualcosa di più nelle prossime ore.