Udinese-Lazio | Kabasele: “Dobbiamo trovare continuità…” Le parole

Kabasele ha rilasciato delle dichiarazioni nel pre gara con la Lazio: “Non abbiamo giocato bene contro la Fiorentina e questo ha portato al ritiro anticipato. Non è stata una situazione complicata dormire una notte in più fuori ma ciò è dovuto al fatto che siamo noi i primi responsabili perché non abbiamo fatto il nostro lavoro”.