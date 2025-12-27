Kabasele ha rilasciato delle dichiarazioni nel pre gara con la Lazio: “Non abbiamo giocato bene contro la Fiorentina e questo ha portato al ritiro anticipato. Non è stata una situazione complicata dormire una notte in più fuori ma ciò è dovuto al fatto che siamo noi i primi responsabili perché non abbiamo fatto il nostro lavoro”.
Udinese-Lazio | Kabasele: “Dobbiamo trovare continuità…” Le parole
Prima della gara contro la Lazio il centrale dell’Udinese, Kabasele, ha rilasciato alcune dichiarazioni: ecco le parole
“Ci siamo parlati e adesso dobbiamo fare meglio. La vera Udinese è quello che ha battuto Napoli, Inter e Atalanta ma dobbiamo trovare maggiore continuità. Non parliamo di Europa, dobbiamo a arrivare tra le prime dieci, un traguardo che manca da tanto ad Udine”
