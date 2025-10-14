Udinese News – Kabasele si racconta! L’intervista del difensore

Il centrale dell’Udinese ha rilasciato un’intervista in cui ha raccontato le sensazioni delle ultime settimane e la sua carriera

In questo periodo di sosta per le nazionali, la puntata di Udinese Tonight vede come ospite Christian Kabasele, autore di un gol nell’ultima sfida dei bianconeri contro il Cagliari. Con il difensore belga si è discusso di quel gol, del suo ruolo all'interno della squadra, del momento attuale dei bianconeri e delle potenzialità dei suoi compagni più giovani.

La conversazione inizia proprio dal gol contro il Cagliari: “Me lo sono guadagnato con impegno. Sono una persona che si dedica molto, indipendentemente dal fatto che giochi o no, e quando ti impegni così, la vita ti ripaga sempre. È stato un momento particolare per me, soprattutto dopo ciò che era successo prima della partita. ”

Quello contro il Cagliari è stato il quarto gol in 34 presenze con la maglia dell’Udinese per Kabasele. Una media positiva per un difensore: “In diverse partite sono riuscito a segnare vari gol. L'unico aspetto negativo è che non abbiamo mai vinto quando ho fatto gol. Questo vuol dire però che potrei segnare un gol ancora più decisivo in futuro. ” Ci sarebbe stata anche una quinta rete, annullata a San Siro nella passata stagione per un fuorigioco di pochissimo: “Fa ancora male, perché c'erano i miei amici allo stadio e segnare davanti a loro, nell'ultimo minuto, contro il Milan sarebbe stato fantastico. Se Ekkelenkamp avesse avuto un numero di scarpa in meno, forse il gol sarebbe stato convalidato (ride, ndr). È frustrante, perché è difficile capire come il VAR possa intervenire in una situazione del genere. ”

Si passa quindi a discutere del momento della squadra, che lunedì prossimo riprenderà il suo cammino contro la Cremonese: “Dopo la partita contro l’Inter, avevamo la sensazione di poter vivere una stagione straordinaria, ma dopo la sfida con il Milan sono emersi alcuni dubbi, e giocare con incertezze è sempre complicato. Inoltre, nella partita contro il Sassuolo abbiamo commesso parecchi errori nel primo tempo. Nelle prossime due gare possiamo rialzarci; se conquistiamo sei punti, arriveremmo quasi a due punti di media a partita, il che sarebbe un buon inizio di stagione”.

A seguire l’andamento della squadra c'è anche Arthur Atta, che per Kabasele rappresenta un talento notevole: “Credo che abbia avvertito molta pressione, poiché dopo le prime partite tutti si concentravano su di lui. Ha addosso molta pressione per essere decisivo nel gioco; quando ritroverà la calma e la libertà che aveva all'inizio, potremo rivedere il vero Atta. Il suo futuro è in un grande club e ha le potenzialità per diventare un giocatore di alto livello. Non possiamo nemmeno dimenticare che dopo la partita contro il Pisa, la squadra non ha esibito buone prestazioni e ciò non lo ha aiutato a esprimersi liberamente in campo. Quando la difesa è fragile, non si offre la giusta sicurezza ai giocatori in attacco. La squadra deve essere più stabile per permettere a un grande Atta di emergere”. Insieme al francese, nelle prime partite di campionato ha brillato anche Thomas Kristensen: “L’ho visto molto bene al centro della difesa. Ho un buon rapporto con lui; l’ho osservato crescere anno dopo anno e lui mi chiede spesso consigli, parlo molto con lui. Dopo la partita di Frosinone di due anni fa, è venuto da me per dirmi ‘Grazie, perché quest’anno mi hai supportato molto’. Questo mi ha fatto molto piacere; non è comune avere un simile rapporto con chi gioca nella tua stessa posizione, con lui ho un legame più speciale che con altri. Sono certo che avrà una carriera splendida, ha tutti i requisiti per farlo, forse deve solo avere un po' più fiducia in se stesso, perché come Atta, ha un grande potenziale”.

Anche da queste storie si può comprendere il valore di Christian Kabasele all'interno del gruppo, ma ora ha l'opportunità di dimostrare il suo valore anche in campo: “Ero consapevole del mio ruolo in squadra prima di firmare il nuovo contratto, ma mi aspettavo di poter disputare comunque qualche partita. Adesso è il mio turno e devo essere pronto per sostenere la squadra. Non ho ancora certezza se giocherò, il mister ha molte possibilità, quindi devo continuare a lavorare e spero di scendere in campo nella prossima gara. ” Avere anche solo questa opportunità rappresenta la ricompensa per gli sforzi costanti che Kabasele ha sempre messo nella sua carriera: “È sempre stato così. Ho sempre dovuto impegnarmi di più rispetto agli altri; forse le persone non ripongono abbastanza fiducia in me, non saprei spiegarmelo. Ho sempre tenuto questa mentalità di essere pronto per quando arriva la mia occasione e finora mi ha ripagato molto, come è stato evidente anche la settimana scorsa quando ho segnato. Tuttavia, come ho sempre ribadito, ciò che conta di più è la squadra. ”