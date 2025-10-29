Juventus-Udinese | Kalulu: “Sono giorni complicati…” Le parole

Il terzino francese della Juventus ha rilasciato delle dichiarazioni sul momento delicato della squadra e della gara contro l'Udinese

Pierre Kalulu ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito agli ultimi giorni passati in casa Juventus e alla partita che affronteranno stasera contro l'Udinese.

"Viviamo giorni complessi, giorni complicati, perché quando succede una situazione simile si prova sempre un senso di colpa, dato che sei direttamente coinvolto. Oggi siamo già in vista della partita e dobbiamo mantenere la nostra attenzione su di essa".

"Non posso quantificare il peso della situazione, ma ciò che conta è che oggi dobbiamo dare il massimo e impegnarci per ottenere la vittoria, che è fondamentale". In queste circostanze critiche ci confrontiamo sempre per trovare delle soluzioni, perché devono arrivare; ci siamo scambiati le parole necessarie per reagire nel miglior modo possibile". Il live del match: LIVE Juventus 0-0 Udinese <<<