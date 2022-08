News Udinese – Kamara affare mostruoso: ecco il costo del cartellino

L'Udinese per assicurarsi il suo cartellino ha messo sul banco ben 19 milioni di euro. Quella odierna è una delle operazioni più costose nella storia della società friulana. Questa cifra crea grandissime aspettative attorno al giocatore ex Nizza. Questa operazione, inoltre, fa respirare soprattutto le casse della società inglese, come anche annunciato qualche ora fa dal suo Board: Scott Duxbury. La squadra ha rimesso in circolo tutti i soldi ricevuti dalla cessione del terzino sinistro italiano Destiny Udogie. Si spera che anche il neo acquisto riesca a fare la differenza proprio come il promesso sposo degli Spurs.