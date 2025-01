Udinese – Kamara torna in campo da titolare: un bel modo per ricominciare

Dopo quasi un mese Hassane Kamara torna titolare proprio nel derby contro il Verona. La fiducia datagli dal mister è stata ripagata

Lorenzo Focolari Redattore 5 gennaio 2025 (modifica il 5 gennaio 2025 | 14:24)

Era da un po' che non si vedeva l'esterno ivoriano calcare la scena da titolare. Tanti hanno iniziato a parlare di cessione a gennaio, altri di sfiducia da parte dell'allenatore e invece proprio Runjaic ha deciso di farlo tornare in campo in una partita delicata come il derby contro il Verona.

Esattamente come tutta la squadra nel primo tempo Kamara sembrava abbastanza assopito in se stesso tanto da far pensare all'ennesima prestazione sottotono. In realtà già nel primo tempo non ha commesso errori in fase difensiva testimoniando concentrazione assoluto. Nella seconda frazione di gioca gli equilibri sono cambiati: l'Udinese ha preso ancora più possesso del campo arrivando a schiacciare il Verona.

Dopo l'espulsione nelle file degli scaligeri, Kamara ha avuto modo di poter svoltare la partita. Incursione sulla destra da parte dei bianconeri i quali vengono fermati dalla difesa veronese. La palla rimane in area di rigore, un giocatore avversario colpisce per spazzare e c'è una carambola velenosissima che porta la palla sui piedi di Kamara, solo davanti alla porta. Impatta la palla male e il tiro è alto. Un vero peccato per un ragazzo che è tornato in campo fornendo una buona impressione e sicuramente Runjaic ha apprezzato la sua prestazione. Le pagelle del match: Le pagelle: un’altra occasione persa <<<